Sanremo 2022, ennesimo disco di platino conquistato: sono 24 in totale (Di mercoledì 17 agosto 2022) A distanza di sei mesi e mezzo un brano del Festival di Sanremo 2022 ha conquistato l’ennesimo disco di platino (il 24esimo!) per aver venduto altre 100 mila copie. Sto parlando di Ciao Ciao del duo queer La Rappresentante di Lista che sale così a 300 mila copie vendute. Come loro anche Farfalle di Sangiovanni e Dove Si Balla di Dargen D’Amico. Tutti e tre i singoli, infatti, sono dance-pop e perfetti per l’estate. In totale i singoli di Sanremo 2022 hanno ottenuto in tutto 24 dischi di platino e 7 dischi d’oro. Grande fallimento per Giusy Ferreri che con Miele, nonostante una grande fanbase, non è riuscita a conquistare nessuna certificazione. Ad oggi, a sei mesi e mezzo dalla fine della kermesse ... Leggi su biccy (Di mercoledì 17 agosto 2022) A distanza di sei mesi e mezzo un brano del Festival dihal’di(il 24esimo!) per aver venduto altre 100 mila copie. Sto parlando di Ciao Ciao del duo queer La Rappresentante di Lista che sale così a 300 mila copie vendute. Come loro anche Farfalle di Sangiovanni e Dove Si Balla di Dargen D’Amico. Tutti e tre i singoli, infatti,dance-pop e perfetti per l’estate. Ini singoli dihanno ottenuto in tutto 24 dischi die 7 dischi d’oro. Grande fallimento per Giusy Ferreri che con Miele, nonostante una grande fanbase, non è riuscita a conquistare nessuna certificazione. Ad oggi, a sei mesi e mezzo dalla fine della kermesse ...

