Reazione a catena, le Pizze a Pezzi ancora al ‘comando': vinto un bel montepremi (Di mercoledì 17 agosto 2022) Prosegue l'estate incandescente di Reazione a catena che, direttamente dallo studio 2 del Centro di produzione Rai di Napoli, continua a regalare svago, musica e risate. La puntata del 17 agosto 2022 è stata tutta in rosa. Dopo la serata ‘no', le Pizze a Pezzi hanno voltato pagina e sono tornate a disputare un'altra nuova gara. Irene, Daniela e Aurora hanno accettato la sfida delle ‘Qui Dietro', trio composto da mamma Giovanna, la figlia Fabiana e la nipote Rosanna. La puntata è partita con lo sprint giusto ed è terminata con un clamoroso colpo di scena, che ha lasciato le campionesse e i telespettatori con il fiato sospeso! Reazione a catena puntata del 17 agosto 2022, le Pizze a Pezzi fanno a 'Pezzi' le avversarie La prima sessione ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 17 agosto 2022) Prosegue l'estate incandescente diche, direttamente dallo studio 2 del Centro di produzione Rai di Napoli, continua a regalare svago, musica e risate. La puntata del 17 agosto 2022 è stata tutta in rosa. Dopo la serata ‘no', lehanno voltato pagina e sono tornate a disputare un'altra nuova gara. Irene, Daniela e Aurora hanno accettato la sfida delle ‘Qui Dietro', trio composto da mamma Giovanna, la figlia Fabiana e la nipote Rosanna. La puntata è partita con lo sprint giusto ed è terminata con un clamoroso colpo di scena, che ha lasciato le campionesse e i telespettatori con il fiato sospeso!puntata del 17 agosto 2022, lefanno a '' le avversarie La prima sessione ...

sar4aaaaaa : NO VABBÈ PER LA PRIMA VOLTA HO INDOVINATO L’ULTIMA PAROLA A REAZIONE A CATENA - calvagnonest : Nel programma 'Reazione a Catena' su rai1 l'ultima parola dovrebbe stare contenuta in una busta sigillata.Altriment… - CorriereCitta : Reazione a Catena, chi ha vinto stasera: Le Pizze a Pezzi, parola vincente e montepremi di mercoledì 17 agosto 2022… - peteW4P : Il gioco finale di reazione a catena è una merda - noiamortaIe : mi sono ricordata in ritardo di switchare da reazione a catena alla staffetta ma ho trovato direttamente questi pazzi venti vasche avanti -