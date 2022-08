sportface2016 : #Psg, #Campos assume un nutrizionista: niente #CocaCola e the zuccherato - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CURIOSITA' - PSG, Campos nomina un nuovo nutrizionista: divieto di bere Coca Cola e Tè freddo - susydigennaro : RT @napolimagazine: CURIOSITA' - PSG, Campos nomina un nuovo nutrizionista: divieto di bere Coca Cola e Tè freddo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CURIOSITA' - PSG, Campos nomina un nuovo nutrizionista: divieto di bere Coca Cola e Tè freddo - apetrazzuolo : CURIOSITA' - PSG, Campos nomina un nuovo nutrizionista: divieto di bere Coca Cola e Tè freddo -

PARIGI (Francia) - La rivoluzione tecnica e dirigenziale all'interno delsta dando i suoi effetti. Il nuovo ds Luissta cercando di dare una sistemata a livello strutturale a uno spogliatoio che in passato ha dato adito più volte a critiche da parte dei media ......sia stato oggetto di critiche negli ultimi anni per via di alcuni atteggiamenti "poco professionali" da parte dei suoi componenti. Ecco perché da quando si è insediato, il nuovo ds Luissi ... PSG, Campos assume un nutrizionista: niente Coca-Cola e the zuccherato Luis Campos, noto direttore sportivo del Paris Saint-Germain, ha assunto un nutrizionista per definire delle norme rigide per quanto concerne la rosa dei parigini. Niente Coca-Cola e the freddo ...Non solo operazioni di mercato per il ds del Psg Luis Campos, che ha ingaggiato un nutrizionista a tempo pieno per la squadra. Ed ecco i primi divieri: ...