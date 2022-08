Napoli, armato di pistola fa irruzione in una pizzeria e spara sul soffitto: arrestato 23enne (Di mercoledì 17 agosto 2022) È stato arrestato il 23enne che, lo scorso 13 agosto, si è introdotto, armato di pistola, in una pizzeria in via Luigi Santamaria a Pianura, periferia ovest di Napoli. Il giovane, con precedenti di polizia, dovrà rispondere di tentato omicidio, tentata rapina aggravata e porto e detenzione di arma clandestina. Napoli, armato di pistola fa irruzione in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 17 agosto 2022) È statoilche, lo scorso 13 agosto, si è introdotto,di, in unain via Luigi Santamaria a Pianura, periferia ovest di. Il giovane, con precedenti di polizia, dovrà rispondere di tentato omicidio, tentata rapina aggravata e porto e detenzione di arma clandestina.difain L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

