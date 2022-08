McRae | Pajari e Räikkönen | l’entusiasmo guida i giovani

Leggi su rallyeslalom

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Tre, certo non gli unici, che si mettono in discussione al di fuori dei confini nazionali per sfidare i propri limiti e aspirare ad una carriera da campioni:Jr (nipote di Colin e figlio di Alister),Jr (nipote di Kimi). Maxpunta a seguire le orme di papà Alister Source