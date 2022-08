“Ma super super super” Noemi | che forma top | in costume è un angelo

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Non che sia più una novità però ladiè sempre più smagliante e il mondo dei social non può fare a meno di sottolinearlo. Come la stessa cantante del resto, che non fa altro che postare meravigliosi scatti che la ritraggono sempre più ammaliante, soprattutto scoperta. Bikini a non finire, tonicità da vendere, ormai è rinata. Sono quasi 700mila gli ammiratori che seguono la 40enne romana, indubbiamente di più quelli che apprezzano la sua musica dal tocco graffiante che la sua voce grintosa e profonda regala. In questi anniha trovato il modo per credere di nuovo in lei, lo ha raccontato spesso. Col benessere interiore ha vinto anche quello fisico., fisico top in“Non sono dimagrita, sono tornata magra, come ero stata sempre. Nel mezzo mi ero ingrassata a ...