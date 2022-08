L’estate dei cambiamenti climatici

Leggi su distantimaunite

(Di mercoledì 17 agosto 2022) In questa, più delle altre estati, abbiamo capito cosa è il cambiamento climatico. Dopo un inverno caldo e asciutto ci siamo ritrovati nel mese di maggio immersi in piena estate. Con temperature fuori dalla norma e soprattutto senza piogge e temporali. Abbiamo assistito al prosciugamento di molti fiumi. Anche importanti come il Po. Lo stesso Tevere che nel suo percorso attraversa la Capitale, si è ritrovato immerso in letti secchi tali da aver riportato alla luce anche un antico ponte di Nerone. Certo è, che a maggio quando il tempo era così bello siamo stati tutti molto contenti di poter anticipare le domeniche al mare. Abbronzarci e rilassarci nelle acque limpide e chiare di molte spiagge italiane. Probabilmente la voglia di mare e di estate non ci ha fatto troppo riflettere sulla gravità della situazione. Fino a quando dai più esperti del climate change ai nonni che ...