L’allenatore non ha dubbi sullo scudetto: coinvolto il Napoli (Di mercoledì 17 agosto 2022) Claudio Ranieri, allenatore reduce dall’esperienza al Watford che ha costruito gran parte della sua carriera nel campionato italiano, è stato intervistato da “Il Messaggero“. Diversi i temi toccati, tra cui non poteva mancare quello riguardante la corsa al titolo ed i vari piazzamenti in classifica. Tra questi figura anche il Napoli, che secondo il suo parere è “alle spalle del trio Milan, Inter e Juventus, pronta ad inserirsi nella lotta per il titolo”. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)Il pronostico di Ranieri sulla classifica di Serie A “La Roma è molto quadrata e diventa splendida quando gioca in velocità con i Fab Four. La sfida con la Juventus ci aprirà gli occhi, anche se la Roma non deve commettere l’errore di sottovalutare la Cremonese. Io alla Lazio credo perché Lotito non ha mai speso tanto come quest’estate. Non si è capito molto contro il ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 17 agosto 2022) Claudio Ranieri, allenatore reduce dall’esperienza al Watford che ha costruito gran parte della sua carriera nel campionato italiano, è stato intervistato da “Il Messaggero“. Diversi i temi toccati, tra cui non poteva mancare quello riguardante la corsa al titolo ed i vari piazzamenti in classifica. Tra questi figura anche il, che secondo il suo parere è “alle spalle del trio Milan, Inter e Juventus, pronta ad inserirsi nella lotta per il titolo”. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)Il pronostico di Ranieri sulla classifica di Serie A “La Roma è molto quadrata e diventa splendida quando gioca in velocità con i Fab Four. La sfida con la Juventus ci aprirà gli occhi, anche se la Roma non deve commettere l’errore di sottovalutare la Cremonese. Io alla Lazio credo perché Lotito non ha mai speso tanto come quest’estate. Non si è capito molto contro il ...

