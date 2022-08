La pillola di Berlusconi sulla giustizia è un placebo

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Colloquio con Sebastiano Ardita, consigliere uscente del Csm,proposta rendere inappellabili le sentenze di assoluzione, già bocciata in passato dalla Consulta. "I pm fanno troppi ricorsi in appello? È vero il contrario. Neanche io sono entusiasta dei tre gradi di giudizio, ma di certo uno è troppo poco"

Lo scrive su Fb Silvionella suaquotidiana. Ore 10.02 - 'In vista della tornata elettorale del 25 settembre, nel più ampio contesto delle iniziative editoriali già avviate, la Rai ...L'ossessione di Silvioper la giustizia prende le forme sintetiche dellasocial , la trovata quotidiana del Cavaliere per diffondere frammenti del programma che "dovrebbe levare di torno i signori della ...Colloquio con Sebastiano Ardita, consigliere uscente del Csm, sulla proposta rendere inappellabili le sentenze di assoluzione, già bocciata in passato dalla ...Silvio Berlusconi lancia una nuova ‘pillola’ del programma, in vista delle elezioni politiche: “Quando governeremo noi, le sentenze ...