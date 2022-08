Incinta “fai da te”, con kit e donatore via WhatsApp: il caso incredibile di una donna britannica (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago – Si può essere Incinta “fai da te”? In questo mondo, incredbilmente, sì. È quanto avvenuto in Gran Bretagna, in una storia che è già diventata un caso ed è stata riportata anche da Tgcom24. Incinta “fai da te”, grazie a kit e donatore trovato su WhatsApp La donna Incinta “fai da te” è Bailey Ennis, 24 anni, di Londra. Ovviamente, la procedura è quella dell’inseminazione artificiale. La cosa ancora più sconvolgente è proprio che la Ennis, per ingravidarsi, ha fatto tutto autonomamente, senza manco rivolgersi a una struttura, a una clinica a un medico che sia uno. Come? Semplice: prima di tutto ha cercato il seme sui siti internet di donatori di sperma, poi ha comprato un kit per l’inseminazione, per un costo di 30 euro. L’uomo è stato scovato, poi è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago – Si può essere“fai da te”? In questo mondo, incredbilmente, sì. È quanto avvenuto in Gran Bretagna, in una storia che è già diventata uned è stata riportata anche da Tgcom24.“fai da te”, grazie a kit etrovato suLa“fai da te” è Bailey Ennis, 24 anni, di Londra. Ovviamente, la procedura è quella dell’inseminazione artificiale. La cosa ancora più sconvolgente è proprio che la Ennis, per ingravidarsi, ha fatto tutto autonomamente, senza manco rivolgersi a una struttura, a una clinica a un medico che sia uno. Come? Semplice: prima di tutto ha cercato il seme sui siti internet di donatori di sperma, poi ha comprato un kit per l’inseminazione, per un costo di 30 euro. L’uomo è stato scovato, poi è ...

