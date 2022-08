Giorgia Meloni attacca ancora il reddito di cittadinanza: 'E' stato un fallimento totale' (Di mercoledì 17 agosto 2022) Giorgia Meloni, in un video pubblicato su Facebook, si è scagliata contro il reddito di cittadinanza, definendolo un fallimento totale. Per la destra (e Renzi) il reddito di cittadinanza è il male dei ... Leggi su globalist (Di mercoledì 17 agosto 2022), in un video pubblicato su Facebook, si è scagliata contro ildi, definendolo un. Per la destra (e Renzi) ildiè il male dei ...

sardo1951 : RT @PBerizzi: La volta scorsa solo la sorella, questa volta solo la Nutella. E niente, Giorgia Meloni proprio non riesce a non buttarla in… - rita_data : @AgenziaVISTA @FratellidItalia Sta di fatto che 25 anni fa Giorgia meloni apprezzava le gesta di un dittatore disum… - superchecco : RT @lauraboldrini: Quando Giorgia Meloni affermava che '#Mussolini è stato un buon politico'. E la dittatura, le leggi razziali, la guerr… - gigib82 : RT @PBerizzi: L'ammirazione giovanile di Giorgia Meloni per Mussolini non è il pensiero di una ragazza di estrema destra che poi crescendo… - LatrBerserkr : RT @gervasoni1968: Alla stessa età del video di Giorgia #Meloni , un presidente della Repubblica emerito aveva appena abbandonato il fascis… -