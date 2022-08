Gianni Spert da giovane? Non può essere lui | guarda

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 17 agosto 2022)i irriconoscibile in uno scatto del passato: lo ricordate ai suoi esordi in tv? Eccolo totalmente diverso da oggi E’ senza dubbio uno dei personaggi più amati e seguiti in televisione. Nel corso degli anni si è fatto conoscere grazie alla sua presenza nel format di Uomini e donne, ma la sua carriera inizia già alla fine degli anni 90 partecipando a Domenica In. Stiamo parlando ovviamente dii, attualmente opinionista nel format di Canale 5. Oggi lo vediamo in gran forma, bello, palestrato e muscoloso. Ma l’avete mai visto agli esordi? E’ completamente irriconoscibile.i, la lunga carriera da Domenica In a oggi C’è chi lo critica e chi invece lo ama. Da quasi vent’anni accanto a Maria De Filippi...