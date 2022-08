“Gabriel Garko? Una vecchia rifatta”, la fucilata arriva proprio da lui (Di mercoledì 17 agosto 2022) Fabrizio Corona si è sottoposto all’ennesimo intervento di chirurgia plastica. Nel commentarlo, però, non si è risparmiato una stoccata davvero dura a Gabriel Garko. Ecco cosa ha dichiarato In molti si sono espressi in maniera poco egregia riguardo Fabrizio Corona. Tra i suoi difetti, però, neanche i più strenui detrattori hanno mai annoverato l’ipocrisia. L’imprenditore siciliano è infatti sempre stato molto diretto nelle sue affermazioni e molto spesso ha fatto discutere di sé proprio per questo aspetto del suo carattere. Ultimamente, ad esempio, se ne è parlato molto per le parole che ha rivolto a Fedez su Instagram. Durante il podcast del rapper “Muschio Selvaggio”, il milanese ha chiesto a Belen Rodriguez perché sembri che Corona lo odi così tanto. Queste affermazioni, però, non sono piaciute al catanese che ha ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 17 agosto 2022) Fabrizio Corona si è sottoposto all’ennesimo intervento di chirurgia plastica. Nel commentarlo, però, non si è risparmiato una stoccata davvero dura a. Ecco cosa ha dichiarato In molti si sono espressi in maniera poco egregia riguardo Fabrizio Corona. Tra i suoi difetti, però, neanche i più strenui detrattori hanno mai annoverato l’ipocrisia. L’imprenditore siciliano è infatti sempre stato molto diretto nelle sue affermazioni e molto spesso ha fatto discutere di séper questo aspetto del suo carattere. Ultimamente, ad esempio, se ne è parlato molto per le parole che ha rivolto a Fedez su Instagram. Durante il podcast del rapper “Muschio Selvaggio”, il milanese ha chiesto a Belen Rodriguez perché sembri che Corona lo odi così tanto. Queste affermazioni, però, non sono piaciute al catanese che ha ...

viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: #fabriziocorona spara a zero sulla #chirurgiaplastica ?? - Informa_Press : #fabriziocorona spara a zero sulla #chirurgiaplastica ?? - LadyNews_ : Blefaroplastica per #FabrizioCorona che attacca #GabrielGarko: 'Ha un anno più di me ma sembra una vecchia rifatta' - zazoomblog : Gabriel Garko? Una vecchia rifatta la fucilata arriva proprio da lui - #Gabriel #Garko? #vecchia #rifatta… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Gabriele Rossi assente al compleanno di Gabriel Garko: “Mi ha invitato ma avrei preferito festeggiarlo tra di noi” https:… -