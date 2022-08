Flat tax | da sostegno agli autonomi a strumento clientelare | così si rischia il paradiso fiscale 2

(Di mercoledì 17 agosto 2022) di Mario Pomini* Pare che il centrodestra abbia abbandonato il sogno di una ampia rivoluzionetargatatax per tuti i contribuenti, e si sia riposizionato sulla più modesta, ma non tanto come vedremo, proposta di ampliare latax degliportando la soglia del privilegiodell’Irpef al 15% dai 65.000 euro di fatturato a quella dei 100.000 euro. Questatax è l’ultima arrivata nella piccola giungla delle tasse piatte che stanno corrodendo la base imponibile dell’Irpef, ma anche la più iniqua ed ingiustificabile. Le altre due principali tasse piatte sul reddito sono quella sulle rendite finanziare che esiste già dal 2004 e quella sugli affitti, introdotta nel 2011, che coinvolge più di 2,4 milioni di contribuenti. L’effetto di una tassa piatta è ...

Azione_it : Tre partiti, tre flat tax: la destra non trova un accordo nemmeno sulla proposta di bandiera. Quella di Fratelli d'… - ricpuglisi : Domani sera sul tardi sono a #ControCorrente a parlare di tassazione sul reddito e di flat tax - repubblica : Iniqua, costosa e inapplicabile: quella di Fratelli d'Italia non e' flat tax, ma “fake tax”. L'analisi di Tito Boer… - GASirianni : RT @ilfattoblog: #FLATTAX 'Questa proposta di aumentare i privilegi fiscali dei lavoratori autonomi dovrebbe essere bocciata anche dagli e… - NicKiappa : RT @profgviesti: La flat tax redistribuisce dai poveri ai ricchi. Lo spiega Guglielmo Forges Davanzati (Un. Salento) sul ?@Quoti_Puglia? h… -

Laè una tassa non progressiva, basata su un'unica aliquota per tutte le fasce di reddito, al netto di eventuali deduzioni fiscali o detrazioni. È il principale motivo di discussione nel corso ...Segui gli aggiornamenti 14.05 " Di Maio, no promesse da default "Anziché prendere in giro gli italiani con promesse irrealizzabili che porterebbero al default (come unache costerebbe 100 ...Milano, 17 ago. (Adnkronos) - La flat tax di Fratelli di Italia rischia di essere iniqua e incostituzionale; il reddito di cittadinanza dei Cinquestelle può essere uno strumento di ...Secondo i suoi sostenitori la flat tax stimola l'economia, l'occupazione e riduce la pressione fiscale. Per i detrattori è sperequativa e finanziariamente insostenibile. Ecco chi la vuole e chi no.