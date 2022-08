Europei | oro di Ceccon nei 100 dorso | argento per Deplano e la Pilato

chetempochefa : Grandissimo #MarcellJacobs per la vittoria dell'oro nei 100 m agli Europei di Atletica in 9''95 ???? #Monaco2022 - ItaliaTeam_it : ???????????????????????? ??????????! ?? Nicolò Martinenghi d'ORO e Simone Cerasuolo d'ARGENTO nei 50 rana agli Europei di #Roma2022!… - SkySport : ULTIM'ORA #ATLETICA #EUROPEI DI #MONACO: ORO PER #JACOBS NEI 100 METRI: L'AZZURRO HA CHIUSO IN 9.95 #Monaco2022 #SkySport - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Europei di nuoto: Ceccon d'oro nei 100 dorso. Argento di Deplano nei 50 stile e Pilato nei 50 rana. Cusinato bronzo nei 200… - vivereitalia : Europei nuoto, Ceccon oro nei 100m dorso maschile -

Per Ceccon si tratta della quinta medaglia in questi, la terza d'oro dopo la 4x100 stile libero e i 50 farfalla.
Thomas Ceccon è medaglia d'oro nei 100 dorso agli Europei di nuoto al Foro Italico di Roma. L'azzurro conquista un successo storico per il nuoto italiano trionfando in 52"21 davanti di soli tre centesimi al greco Apostolos Christou.
Thomas Ceccon è medaglia d'oro nei 100 dorso agli Europei di nuoto di Roma. E' la prima vittoria in assoluto per l'Italia sulla distanza agli Europei.
Thomas Ceccon si laurea campione d'Europa nella finale dei 100 metri dorso. L'atleta delle Fiamme Oro ha chiuso la gara in 52"21 davanti al greco Apostolos Christou, 52"24, e il francese