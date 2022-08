Cagliari | operaio cade da pontile nella raffineria Saras e muore per annegamento in mare

(Di mercoledì 17 agosto 2022) La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, indagini dei carabinieri per ricostruire la tragedia

Undella raffineria Saras di Sarroch () è annegato dopo essere caduto in mare da un pontile alto un paio di metri . Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma non c'è ...La procura divuole vederci chiaro, sulla morte di Stefano Nonnis, l'42enne di Santadi precipitato nel mare davanti alla raffineria di Sarroch mentre, per conto di una società esterna, stava ... Cade dal pontile della Saras, operaio muore annegato (Adnkronos) – Incidente sul lavoro oggi nel golfo di Cagliari. Un operaio di 42 anni è caduto in mare mentre stava lavorando su un pontile della raffineria Saras a Sarroch. “Un ponteggista di un’impre ...Cgil, Cisl e Uil e le categorie dei metalmeccanici e dei chimici: “Serve un patto per incrementare prevenzione, formazione e controlli” ...