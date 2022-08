'Anche Juve e Milan interessate a Pulisic del Chelsea' (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ci sarebbe Anche Christian Pulisic tra i giocatori che piacciono particolarmente a Juventus e Milan . A rivelarlo è il Daily Mail. Che, per la precisione, parla dell'attaccante esterno statunitense in ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ci sarebbeChristiantra i giocatori che piacciono particolarmente antus e. A rivelarlo è il Daily Mail. Che, per la precisione, parla dell'attaccante esterno statunitense in ...

romeoagresti : Non solo contatti (proficui) oggi con l’entourage di #Depay, la #Juve sta andando avanti anche per #Paredes: accord… - DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc si avvicina a #Depay, bianconeri attivi anche sul fronte centrocampo: #Rabiot in us… - forumJuventus : Ultime sul calciomercato Juve: ???? Ufficiale il prestito di Pellegrini all’Eintracht ???? Si va avanti per Depay… - FF3173 : La #Juventus a differenza di altri, non mette i giocatori fuori rosa. Se li paga, li fa giocare a seconda delle esi… - Dandrik88 : @Frances57052707 @gmallamaci @natipervincerej Ma anche sta roba, chi se ne frega, seriamente pensate che sta gente… -