Verona vs Napoli 2-5 | i partenopei dilagano al Bentegodi

Termina il match delle 18.30 al Bentegodi: Napoli vs Verona 2-5. I partenopei vincono un rocambolesco match inaugurale nel quale si trovano inizialmente in svantaggio. Cinquina all'Hellas e Napoli s'innamora. Verona vs Napoli 2-5: cinquina all'Hellas Il Napoli c'è, equilibrato, compatto, scaltro, potente, con fasce d'attacco che sanno essere devastanti, Osimhen che può soltanto crescere e Lobotka sempre più padrone del gioco. Koulibaly, Mertens e Insigne non ci sono più, ma il Napoli c'è, e questa sera "Lobotka sembrava Iniesta" per dirla come lo direbbe Luciano Spalletti. Il nuovo Kvaratskhelia perfettamente integrato nei schematismi tattici del tecnico, lascia il sigillo del pareggio al 37?.

