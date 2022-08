Ultime Notizie – Monza | trapper Jordan e Traffik arrestati per rapina

(Di martedì 16 agosto 2022) Isono statidai militari della stazione di Bernareggio (e Brianza) per averto un nigeriano della sua bicicletta e dello zaino, armati di coltello, alla stazione di Carnate. I due sono statiperaggravata dall’uso di armi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - Corriere : Mattarella onora i morti di Marcinelle: «Un sacrificio che ha segnato il processo di integrazione europea» - AntonioTrombe14 : RT @NuclearObserver: Ultime Notizie del 16 Agosto 2022 Versione UltraHD: - alberto51059 : @matteosalvinimi Ultime notizie... - junews24com : Juve Sassuolo, la moviola dei giornali: «Rigore su Alex Sandro? Episodio incredibile» - -

Il Sole 24 ORE

Dopo una serie di rinvii, la direzione Pd nella notte ha finalmente varato le liste per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Assieme alle esclusioni - clamorosa in Toscana quella di Luca ...ELEZIONI 2022, LEMeloni: "Fiera della fiamma. Noi per il presidenzialismo, gli italiani sceglieranno" Pd, la direzione e le liste dei candidati: Letta capolista alla Camera in ... Coronavirus, ultime notizie: in Italia 9.894 nuovi casi e 42 morti Ansia, spavento. Questo è quello che i tifosi della Juventus hanno sentito quando hanno visto Angel Di Maria uscire dal campo – durante la partita contro il Sassuolo -, toccandosi l’adduttore.Margherita Mazzucco (Lenù) nei panni di Santa Chiara: "Mi sono sentita a mio agio" A fine febbraio è andata in onda l'ultima puntata del terzo capitolo de ...