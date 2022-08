Udinese | Udogie ufficiale al Tottenham | ma rimarrà in Serie A sino al 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 16 agosto 2022) Destinyè ufficialmente un calciatore del, seppur si trasferirà a Londra soltanto a partire dal. L’esterno d’attacco italiano, infatti,inA in prestito per l’intera stagione in corso, offrendo il massimo per il club friulanoall’estate riferita alla prossima annata.difenderà dunque ancora i colori bianconeri, sebbene il suo accordo con ilsia stato formalizzato etale quantomenoal 2027; all’18 milioni di euro più bonus. Di seguito le prime parole del difensore attualmente in forza all’: “Per me è un sogno unirmi al, una scelta facile considerando che hanno un allenatore ...