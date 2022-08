Terzo polo | cosa devono chiarire Renzi e Calenda

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 16 agosto 2022) Lo confesso non sopporto il Pd. Mi sta antipatico per quell’aria educatina, pulitina, perbenista e falsa che emana da tutte le loro riunioni, mi sta antipatico perché non sopporto il relativismo assoluto dei loro attivisti, il buonismo deimondisti da ZTL e ancor meno il gretinismo discusso nelle ville a Capalbio con l’aria condizionata. Pd presuntuoso Sono terribilmente banale e ne sono consapevole, ma le cose, per milioni di elettori, stanno esattamente in questi termini banali: il Pd è insopportabilmente presuntuoso, Enrico Letta è interessante come un filetto di platessa e i suoi alleati sono una maionese impazzita dove coesiste tutto e il suo contrario. Vorrebbero essere il Partito Nazione capace di dare stabilità all’Italia e sono diventati il Partito per tutte le stagioni, sempre disponibile a dare all’Italia un Governo, qualunque esso sia, purchè siano ...