Sport in tv oggi (martedì 16 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di martedì 16 agosto 2022) oggi martedì 16 agosto ci aspetta una giornata ricca di Sport. Proseguono gli European Championships a Monaco, la competizione multiSportiva che prevede la disputa degli Europei di diversi Sport in contemporanea: spazio ad atletica, ciclismo su pista, tennistavolo, beach volley. A Roma proseguono gli Europei di nuoto e di tuffi. Da non perdere il Masters 1000 e il WTA 1000 di Cincinnati, l’amichevole Italia-Francia di basket, i playoff della Champions League di calcio e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in programma oggi martedì 16 agosto, il relativo palinsesto tv e ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022)16ci aspetta una giornata ricca di. Proseguono gli European Championships a Monaco, la competizione multiiva che prevede la disputa degli Europei di diversiin contemporanea: spazio ad atletica, ciclismo su pista, tennistavolo, beach volley. A Roma proseguono gli Europei di nuoto e di tuffi. Da non perdere il Masters 1000 e il WTA 1000 di Cincinnati, l’amichevole Italia-Francia di basket, i playoff della Champions League di calcio e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti glidegliivi in16, il relativo palinsesto tv e ...

