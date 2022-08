CalcioNews24 : PSG, Henry: «Galtier deve trovare un modo di rendere tutti felici» - francesco_1001 : @Gaetano108 @Armandoesse01 @Paolo_Bargiggia @PSG_inside @victorosimhen9 @sscnapoli ah allora prendono ogni giocator… -

Gli scaligeri, però, con l'ex Venezia Thomas, si portano in parità già al 48'. Un gol che fa ... Insigne, Ospina, Mertens e probabilmente andrà via anche Fabian Ruiz, che è in trattativa col. ...Mediana affidata a Zielinski (Fabian pare destinato al) con Lobotka e Anguissa, mentre nel ... Montipò; Dawidowicz, Günter, Amione; Faraoni, Tameze, Ilic, Barak, Lazovic;, Lasagna. ...65' - LOBOTKA!!! GOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOL!!! lo slovacco riceve da Mario Rui e parte palla a piede, appena entrato in area apre di destro e mette la palla nell'angolino. 61' ...55' - ZIELINSKI!!! GOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOL!!! Contropiede del Napoli Mario Rui di prima sul lato per Kvara, grande palla nel corridoio ancora di prima per l'inserimento di Zielinski ch ...