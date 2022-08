Perché alcuni creator TikTok si stanno ribellando a Amazon (Di martedì 16 agosto 2022) Si chiama People Over Prime Pledge ed è una campagna messa in piedi da circa 70 creator che, insieme, sono seguiti da 51 milioni di persone. La ragione è il trattamento riservato ai lavoratori Amazon da parte di un’azienda che, secondo i creator, non fa abbastanza per i suoi dipendenti. Amazon ha messo in piedi progetti con i creator e gli influencer già dal 2017 e non è un mistero come siano in molti a fornire link per comprare direttamente sulla piattaforma andando a guadagnarci. I creator della generazione Z, però, hanno scelto di dire no a queste pratiche e di rifiutarsi di fare collaborazioni se la Big Tech non provvede a un trattamento più equo – e ampiamente richiesto da sindacati e mobilitazioni dei dipendenti – che parte da un salario minimo di 30 dollari l’ora e che prevede ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 16 agosto 2022) Si chiama People Over Prime Pledge ed è una campagna messa in piedi da circa 70che, insieme, sono seguiti da 51 milioni di persone. La ragione è il trattamento riservato ai lavoratorida parte di un’azienda che, secondo i, non fa abbastanza per i suoi dipendenti.ha messo in piedi progetti con ie gli influencer già dal 2017 e non è un mistero come siano in molti a fornire link per comprare direttamente sulla piattaforma andando a guadagnarci. Idella generazione Z, però, hanno scelto di dire no a queste pratiche e di rifiutarsi di fare collaborazioni se la Big Tech non provvede a un trattamento più equo – e ampiamente richiesto da sindacati e mobilitazioni dei dipendenti – che parte da un salario minimo di 30 dollari l’ora e che prevede ...

