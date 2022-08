Nuoto, risultati 16 agosto: ori Martinenghi e Panziera, Paltrinieri è argento, bronzi per Razzetti e Franceschi e 4×200 sl mixed. Italia senza confini! (Di martedì 16 agosto 2022) E’ calato il sipario sulla penultima giornata di gare agli Europei 2022 di Nuoto in corsie e per l’Italia il bilancio è stato quello di 2 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Sette medaglie che vanno ad arricchire il già eccellente tesoretto di podi che la selezione del Bel Paese è riuscita a ottenere (11 ori, 9 argenti e 8 bronzi, per un totale di 28 podi che è un nuovo record). FINALI 200 delfino uomini – Tutto come da previsione: è arrivato il sigillo dell’ungherese Kristof Milak con il crono di 1:52.01 a precedere il connazionale Richard Marton (1:54.78) e un buon Alberto Razzetti che ha dato tutto quello che aveva, concludendo in 1:55.01. Quarto, con il personale, Giacomo Carini in 1:55.17. 50 stile libero donne – Dominio di Sarah Sjoestroem in questo atto conclusivo. La svedese è l’unica ad aver infranto ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) E’ calato il sipario sulla penultima giornata di gare agli Europei 2022 diin corsie e per l’il bilancio è stato quello di 2 ori, 2 argenti e 3. Sette medaglie che vanno ad arricchire il già eccellente tesoretto di podi che la selezione del Bel Paese è riuscita a ottenere (11 ori, 9 argenti e 8, per un totale di 28 podi che è un nuovo record). FINALI 200 delfino uomini – Tutto come da previsione: è arrivato il sigillo dell’ungherese Kristof Milak con il crono di 1:52.01 a precedere il connazionale Richard Marton (1:54.78) e un buon Albertoche ha dato tutto quello che aveva, concludendo in 1:55.01. Quarto, con il personale, Giacomo Carini in 1:55.17. 50 stile libero donne – Dominio di Sarah Sjoestroem in questo atto conclusivo. La svedese è l’unica ad aver infranto ...

OA_Sport : #NUOTO Sette medaglie per gli azzurri nel penultimo giorno di gare a #Roma2022: Martinenghi e Panziera si tingono d… - Luisella49 : Europei di nuoto 2022, dove vedere le gare e i risultati di oggi 16 agosto @corriere - Parliamotutto : RT @repubblica: Europei di nuoto, risultati in diretta: oro per Margherita Panziera nei 100 dorso - repubblica : Europei di nuoto, risultati in diretta: oro per Margherita Panziera nei 100 dorso - Miti_Vigliero : Europei di nuoto Roma, risultati in diretta: oro per Martinenghi e Margherita Panziera, Paltrinieri argento nei 150… -