Maria De Filippi confessa: «E' un dolore mai smaltito» (Di martedì 16 agosto 2022) I telespettatori sono abituati a vedere Maria De Filippi come una conduttrice impassibile, che difficilmente si lascia andare alle emozioni. Eppure, anche lei ha un cuore e ha confessato che non è mai riuscita a superare un dolore che l'ha segnata quando aveva soltanto 30 anni. Maria De Filippi: il dolore più grande della sua vita Intervistata dal settimanale Oggi, Maria De Filippi si è raccontata come mai accaduto prima. La conduttrice di Canale 5 si sta godendo le vacanze nella sua casa di Ansedonia insieme al marito Maurizio Costanzo e al figlio Gabriele e presto tornerà a Roma per dare il via alla nuova stagione di Uomini e Donne. Nel frattempo, la conduttrice più amata di Mediaset ha parlato della sua vita, svelando qual è stato ...

