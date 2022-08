Manchester United, Neville durissimo: “Se CR7 va via, si va a fondo classifica” (Di martedì 16 agosto 2022) “Il problema è che se il Manchester United perde Ronaldo, non avrà più nessuno nella parte del campo in cui si dovrà segnare. Se prendono cattivi giocatori e CR7 se ne va, credo sinceramente che il club finirà la stagione in fondo alla classifica del campionato inglese”. Lo ha detto Gary Neville a Sky Sport UK a proposito del difficile momento dei red devils di Ten Hag, reduci dalla sconfitta per 4-0 contro il Brentford. C’è spazio per una critica al mercato: “Il Manchester United è diventato un cimitero per i giocatori. “Il 75% dei giocatori non ha funzionato, il 20% sono stati trasparenti come l’ambra: solo il 5% è andato bene. Solo due giocatori hanno dimostrato il loro valore in termini di prestazioni: Bruno Fernandes e Zlatan Ibrahimovic”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 agosto 2022) “Il problema è che se ilperde Ronaldo, non avrà più nessuno nella parte del campo in cui si dovrà segnare. Se prendono cattivi giocatori e CR7 se ne va, credo sinceramente che il club finirà la stagione inalladel campionato inglese”. Lo ha detto Garya Sky Sport UK a proposito del difficile momento dei red devils di Ten Hag, reduci dalla sconfitta per 4-0 contro il Brentford. C’è spazio per una critica al mercato: “Ilè diventato un cimitero per i giocatori. “Il 75% dei giocatori non ha funzionato, il 20% sono stati trasparenti come l’ambra: solo il 5% è andato bene. Solo due giocatori hanno dimostrato il loro valore in termini di prestazioni: Bruno Fernandes e Zlatan Ibrahimovic”. SportFace.

