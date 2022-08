LIVE Musetti-Coric | ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA | l’azzurro cerca risposte anche sul cemento

(Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e bentrovati alladel match Lorenzo-Borna, valevole per il primo turno del Masters 1000 di. Il toscanosulamericano. Dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, l’attuale numero 33 del mondo affronterà il croato Bornaal primo turno e dunque sicuramente una buona occasione per vincere un’altra partita e trovare ancora più confidenza con i campi molto simili a quelli degli ormai imminenti US Open.stando di ritrovarsi dopo alcune stagioni molto complicate e condizionate da numerosi problemi fisici. Il croato ...

... Berrettini vs Tiafoe Sinner vs Kokkinakisvs Coric Sonego vs Shelton Fognini vs ... Cincinnati fino al 21 agostosu Sky Sport e su NOW Fino a domenica 21 agosto grande tennis in ...Resta dunque fuori dalla lista Lorenzo Sonego, a cui è stato preferitocome riserva dei due ... l'altro cammino di Santiago', due puntate disponibili on demand ITALIA - COLOMBIA- L'ALTRO ...A che ora e come vedere in tv il match tra Lorenzo Musetti e Borna Coric domani al Masters 1000 di Cincinnati.00 Tennis, ATP e WTA Amburgo: primo turno - Diretta tv su Supertennis, live streaming su SuperTenniX e SuperTennis.tv (3° match sul campo 1 Lorenzo Musetti - Dusan Lajovic) 12.00 Tennis, ATP Gstaad: p ...