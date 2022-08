Jordan e Traffik | arrestati i due trapper | hanno rapinato un nigeriano «Ti ammazziamo perché sei nero»

(Di martedì 16 agosto 2022) Sono finiti in manette i. I due sono stiatidai militari della stazione di Bernareggio (Monza e Brianza) per averun operaio 41enne...

Agenzia_Ansa : Due trapper noti, Jordan e Traffik, sono stati arrestati dai militari della stazione di Bernareggio (Monza e Brianz… - fanpage : I due trapper Jordan Jeffrey Baby e Traffik hanno aggredito un uomo di ritorno dal lavoro perché immigrato. Dopo av… - repubblica : Jordan Jeffrey Baby e Traffik, i due trapper arrestati in Brianza per rapina e minacce razziste - baciorina1 : RT @Agenzia_Ansa: Due trapper noti, Jordan e Traffik, sono stati arrestati dai militari della stazione di Bernareggio (Monza e Brianza) per… - gazzettamantova : “Vogliamo ammazzarti perché sei nero”, i rapper Jordan e Traffik aggrediscono e rapinano un operaio: arrestati I du… -

RaiNews

Tinti e Gianmarco Fagà, conosciuti nel mondo della trap italiana comeJeffrey Baby e, sono stati arrestati con l'accusa di aver rapinato un 41 enne nigeriano alla stazione di Carnate, in provincia di Monza. I due, armati di coltello, si sarebbero infatti ..., dalla ricostruzione dei carabinieri alla stazione di Carnate, hanno affrontato l'operaio nigeriano appena sceso dal treno mentre si dirigeva nel sottopasso pedonale con la sua ... Rapinano un operaio, arrestati due trapper Jordan e Traffik Protagonisti della vicenda sono Jordan e Traffic, sono accusati di rapina aggravata dall'uso di armi e dalla discriminazione razziale. Un altro trapper, Elia 17 Baby, fermato in Sardegna con l'accusa ...Jordan Jeffrey Baby e Traffik, i due trapper arrestati con l'accusa di aver rapinato alla stazione di Carnate un operaio nigeriano minacciandolo di "ammazzarlo perché nero", non sono nuovi a episodi d ...