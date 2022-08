“Io sono una cogl***”. Anna Pettinelli, è successo dopo la sua scoperta sull’ex Stefano Macchi (Di martedì 16 agosto 2022) Anna Pettinelli è rimasta sicuramente scossa dalla separazione con l’ex Stefano Macchi, ma le ultime notizie riguardanti lui forse non se le aspettava. E allora ha deciso di reagire pubblicamente per far conoscere a tutti il suo stato d’animo, dopo questa cocente delusione. Una reazione la sua che gli utenti di Instagram hanno scoperto immediatamente e che è diventata virale in poche ore. Parole le sue molto forti nei confronti della sua stessa persona, a testimonianza del fatto che ci sia rimasta molto male. Tra poco vi racconteremo tutto su Anna Pettinelli e la separazione da Stefano Macchi. Intanto, lei indirettamente ha criticato il possibile ritorno di Arisa ad Amici 22: “Ci sono personaggi che saltellano da un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 agosto 2022)è rimasta sicuramente scossa dalla separazione con l’ex, ma le ultime notizie riguardanti lui forse non se le aspettava. E allora ha deciso di reagire pubblicamente per far conoscere a tutti il suo stato d’animo,questa cocente delusione. Una reazione la sua che gli utenti di Instagram hanno scoperto immediatamente e che è diventata virale in poche ore. Parole le sue molto forti nei confronti della sua stessa persona, a testimonianza del fatto che ci sia rimasta molto male. Tra poco vi racconteremo tutto sue la separazione da. Intanto, lei indirettamente ha criticato il possibile ritorno di Arisa ad Amici 22: “Cipersonaggi che saltellano da un ...

