(Di martedì 16 agosto 2022) Il nuovo corso tattico, ma senza dimenticare il passato La sensazione più vivida e quindi anche significativa lasciata da Hellas Verona2-5 è quella del controllo. La squadra dinon ha mai dato l’impressione di aver perso il comando della partita, ed è un discorso valido da ogni punto di vista: tattico, tecnico e pure emotivo. Neanche quando il risultato si è improvvisamente – e incredibilmente – compromesso a causa del gol di Lasagna, neanche quando il Verona ha trovato un pareggio casuale e immeritato all’inizio della ripresa. Ilha tenuto il campo in maniera intelligente e matura, ha accelerato quando doveva accelerare e ha portato a casa i tre punti in maniera larga, comoda. L’analisi deve necessariamente partire dal Verona, cioè da un avversario che si è consegnato inerme ae ai ...

pisto_gol : Per idea di gioco e qualità il #Napoli è da #scudetto: #Spalletti ha dato agli azzurri una identità riconoscibile,… - DiMarzio : #VeronaNapoli, Spalletti: 'Abbiamo solo bisogno di tempo. #Lobotka oggi sembrava #Iniesta' - mirkocalemme : Date a #Spalletti Keylor, Ndombele e Raspadori e il #Napoli quest'anno vi farà divertire. - napolista : Il Napoli di Spalletti parla una lingua nuova Il nuovo corso non prevede compromessi storici. C’è meno tecnica pur… - CriscuoloBruno : RT @Francesclol: [THREAD] SSC NAPOLI 2022/23 TACTICS Dopo l'esordio di Verona, con la squadra ancora da completare, vediamo di iniziare a… -

Allenatore: Gabriele Cioffi(4 - 3 - 3): Meret 6, Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Kim 6, ... Allenatore: LucianoCRONACA DELLA PARTITA FANTACALCIO REPORT Reti: al 29 pt Lasagna, al 37 ...Eppure eccoci qui, il giorno dopo Verona -. Una trasferta tanto temuta dai tifosi azzurri. Una trasferta che la squadra dinon solo fa sembrare semplice, ma che permette ai nuovi ...Escursione in barca sotto i faraglioni di Capri, pranzo a Nerano, serata in Costiera: Paulo Dybala alla fine ha scelto Napoli, sì, ma solo per il mare e per un weekend romantico insieme con ...Nonostante la politica del taglio dei costi di De Laurentiis (soddisfatto, si è complimentato con Spalletti) gli azzurri a Verona hanno mostrato ...