Harry e Meghan Markle a Londra non vedranno William e Kate Middleton (Di martedì 16 agosto 2022) I duchi di Sussex sono attesi il prossimo mese in Europa per impegni legati alle loro attività di beneficenza. Passeranno anche da Londra ma neanche questa volta coglieranno l'occasione per incontrare i duchi di Cambridge Leggi su vanityfair (Di martedì 16 agosto 2022) I duchi di Sussex sono attesi il prossimo mese in Europa per impegni legati alle loro attività di beneficenza. Passeranno anche dama neanche questa volta coglieranno l'occasione per incontrare i duchi di Cambridge

Gazzettino : Harry e Meghan tornano a Londra a settembre (e saranno a 5 minuti da casa di William e Kate). «Ma l'incontro con la… - infoitcultura : Harry e Meghan tornano in missione a Londra: William e Kate li accetteranno? - infoitcultura : Harry d'Inghilterra e Meghan Markle tornano a Londra (ma non per incontrare la regina Elisabetta) - infoitcultura : Meghan e Harry, sfregio alla Regina Elisabetta - infoitcultura : Meghan Markle e Harry, l’annuncio a sorpresa: fanno le valigie e tornano nel Regno Unito -