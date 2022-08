Elezioni 2022 | Renzi | “Sì a confronto tv a 4 | vediamo chi fugge”

Leggi su italiasera

"Carlo Calenda ha chiesto un dibattito a 4, sfidando Letta, Meloni e Conte. Secondo me è una richiesta sacrosanta e giusta. Dibattito pubblico in tv: nei paesi democratici funziona così.chida questo". Lo scrive Matteosulla sua E-news. "Meloni e Salvini – continua– sono un pericolo per l'economia, non per la democrazia: hanno fatto promesse assurde, irrealizzabili, flat tax insostenibili e ingiuste. Rimettiamo in fila i fatti e diciamo le cose come stanno: se vincono loro, non perderete la vostra libertà. Al massimo perderete i vostri risparmi".