Eintracht Francoforte, dal Psg il sostituto di Kostic (Di martedì 16 agosto 2022) Sarà Junior Dina Ebimbe il dopo Kostic all'Eintracht Francoforte. RMC Sport riferisce che la trattativa fra il club tedesco e il... Leggi su calciomercato (Di martedì 16 agosto 2022) Sarà Junior Dina Ebimbe il dopoall'. RMC Sport riferisce che la trattativa fra il club tedesco e il...

romeoagresti : #Pellegrini in partenza per Francoforte: pronto a iniziare la nuova avventura con l’#Eintracht // Pellegrini is rea… - GoalItalia : Luca Pellegrini verso l'Eintracht Francoforte: trattativa in corso con la Juve ???? [?? @romeoagresti] - GiovaAlbanese : #Pellegrini in partenza da Torino, direzione Francoforte. #calciomercato #Juventus #Eintracht - suasghii : RT @FraNasato: Secondo @CMoffiziell l’Eintracht Francoforte continua a spingere per la vendita di Ndicka. Il #Milan sarebbe pronto a pagare… - calciomercatoit : #Milan, smacco per il colpo #Ndicka: l'agente del laterale fa saltare tutto #calciomercato -