(Di martedì 16 agosto 2022) Memphisè un obiettivo del mercato della, e icon ilsono risultati estremamenteMemphisè nella lista dei desideri della, e come appreso da Sky Sport itra i bianconeri e ilhanno avuto esito positivo. Il giocatore, infatti, sta per svincolarsi dal Barça, dopodichè si entrerà nel vivo della trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... titubante annata dell'Allegri - bis grazie ai tanti aspettiusciti dal Monday Night della ... entro la fine della settimana, infatti, a Torino potrebbero sbarcare Memphise Leandro ...Una cessione complica i piani dei bianconeri La Juventus prepara l'assalto finale per, dopo ... Nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatticon la mamma - agente del nazionale ... Depay, positivi i colloqui tra Juventus e Barcellona. Il punto Da Barcellona arrivano prove sempre più chiare di come l'attaccante olandese sia prossimo a fare le valigie per volare in Italia e sposare la causa bianconera.Come racconta il Corriere dello Sport, c'è da completare l'attacco, con Memphis Depay ormai saldamente in pole position. Sempre positivi anche gl ...