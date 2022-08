Covid, netta diminuzione dei casi oggi nel Lazio: 614 positivi e 5 morti (Di martedì 16 agosto 2022) Covid Lazio, buone notizie sul fronte dei contagi. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in regione sono 614 mentre sono 5 le persone decedute. Ma ecco nel dettaglio dati di oggi, martedì 16 agosto. Leggi anche: Covid, oggi nel Lazio 1017 nuovi casi e 4 morti: i dati del Ferragosto Covid Lazio: il punto sui vaccini Superata quota 13 milioni e 550 mila vaccini complessivi, di cui 4 milioni di dosi booster effettuate, circa l’83% di copertura con dosi booster della popoLazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose. Emergenza Ucraina Ad oggi sono state rilasciate circa 23.000 tessere STP (straniero ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 agosto 2022), buone notizie sul fronte dei contagi. I nuoviregistrati nelle ultime 24 ore in regione sono 614 mentre sono 5 le persone decedute. Ma ecco nel dettaglio dati di, martedì 16 agosto. Leggi anche:nel1017 nuovie 4: i dati del Ferragosto: il punto sui vaccini Superata quota 13 milioni e 550 mila vaccini complessivi, di cui 4 milioni di dosi booster effettuate, circa l’83% di copertura con dosi booster della popone adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose. Emergenza Ucraina Adsono state rilasciate circa 23.000 tessere STP (straniero ...

