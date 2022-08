Che belle le parole di Alvini in difesa di Radu, ha un’idea schietta di calcio onesto d’altri tempi (Di martedì 16 agosto 2022) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 1° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 Alle 18,30 del 13 agosto parte il campionato che si annuncia il più insolito della storia. Poi bastano pochi minuti per rassicurarsi. Nulla è cambiato rispetto al passato. Sempre lo stesso Var interpretato ad mentula canis o, se preferite, alla Mazzoleni. Sempre la stessa truffa Dazn dei diritti negati. Pagare con l’aumento e non vedere. Per fortuna siamo in campagna elettorale. I nostri baldi politici consultano freneticamente il frasario di Cetto. Uscirà fuori una bella promessa tipo “Più calcio per tutti”. Tutto esaurito a San Siro. È il segno tangibile della grande fiducia per il lavoro prezioso svolto dalla dirigenza. L’innovativo progetto sui giovani piace. Perché è coraggioso e lungimirante. Vantaggio friulano dopo 90 secondi con Becao. Risposta di Mazzoleni dopo 7 minuti. Poi gli equilibri si ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 agosto 2022) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 1° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 Alle 18,30 del 13 agosto parte il campionato che si annuncia il più insolito della storia. Poi bastano pochi minuti per rassicurarsi. Nulla è cambiato rispetto al passato. Sempre lo stesso Var interpretato ad mentula canis o, se preferite, alla Mazzoleni. Sempre la stessa truffa Dazn dei diritti negati. Pagare con l’aumento e non vedere. Per fortuna siamo in campagna elettorale. I nostri baldi politici consultano freneticamente il frasario di Cetto. Uscirà fuori una bella promessa tipo “Piùper tutti”. Tutto esaurito a San Siro. È il segno tangibile della grande fiducia per il lavoro prezioso svolto dalla dirigenza. L’innovativo progetto sui giovani piace. Perché è coraggioso e lungimirante. Vantaggio friulano dopo 90 secondi con Becao. Risposta di Mazzoleni dopo 7 minuti. Poi gli equilibri si ...

