Carlotta Mantovan allo scoperto con il suo grande amore: la vita dopo l’addio a Fabrizio Frizzi (Di martedì 16 agosto 2022) La vedova di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan, completamente concentrata sull’amore della sua vita. Ecco le ultime novità della donna dopo la scomparsa del conduttore Rai. Carlotta Mantovan è la vedova di Fabrizio Frizzi, l’amato conduttore Rai molto apprezzato dal pubblico televisivo italiano per il garbo e la gradevolezza della sua conduzione, ma anche per le sue grandi qualità umane. Come ricorderanno i lettori la Mantovan e Frizzi si conobbero alla 62a edizione di Miss Italia, dove la giovane era una delle concorrenti, mentre l’uomo si trovava al timone della conduzione. dopo l’addio a Fabrizio ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 16 agosto 2022) La vedova di, completamente concentrata sull’della sua. Ecco le ultime novità della donnala scomparsa del conduttore Rai.è la vedova di, l’amato conduttore Rai molto apprezzato dal pubblico televisivo italiano per il garbo e la gradevolezza della sua conduzione, ma anche per le sue grandi qualità umane. Come ricorderanno i lettori lasi conobbero alla 62a edizione di Miss Italia, dove la giovane era una delle concorrenti, mentre l’uomo si trovava al timone della conduzione....

