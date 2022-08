ATP Cincinnati 2022: Murray batte Wawrinka, avanti a fatica Norrie e Schwartzman. Out Berrettini e Dimitrov (Di martedì 16 agosto 2022) Si è conclusa la giornata d’apertura (tolto un prologo di due partite alla domenica) per quanto riguarda il tabellone principale del Masters 1000 di Cincinnati, che completa il novero dei tornei nordamericani di tale categoria dopo Indian Wells e Miami in primavera e Montréal la settimana scorsa. Non è la giornata buona per Matteo Berrettini, che esce sconfitto da una durissima battaglia con l’americano Frances Tiafoe; per il romano performance migliore rispetto a una settimana fa, ma neanche stavolta il risultato gli è amico. Coppa Davis 2022, i convocati dell’Italia: Volandri punta su Sinner, Berrettini e Musetti! Fognini-Bolelli in doppio Oltre al numero 2 d’Italia, l’unico altro giocatore compreso tra le teste di serie esce di scena in un’ulteriore partita ampiamente anticipata, quella con cui il canadese Denis ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Si è conclusa la giornata d’apertura (tolto un prologo di due partite alla domenica) per quanto riguarda il tabellone principale del Masters 1000 di, che completa il novero dei tornei nordamericani di tale categoria dopo Indian Wells e Miami in primavera e Montréal la settimana scorsa. Non è la giornata buona per Matteo, che esce sconfitto da una durissima battaglia con l’americano Frances Tiafoe; per il romano performance migliore rispetto a una settimana fa, ma neanche stavolta il risultato gli è amico. Coppa Davis, i convocati dell’Italia: Volandri punta su Sinner,e Musetti! Fognini-Bolelli in doppio Oltre al numero 2 d’Italia, l’unico altro giocatore compreso tra le teste di serie esce di scena in un’ulteriore partita ampiamente anticipata, quella con cui il canadese Denis ...

