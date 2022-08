ACI: “Per la nostra montagna ci vuole un Piano Marshall” (Di martedì 16 agosto 2022) Un’altra voce dalla Commissione Turismo e Cultura dell’ACI di Bergamo: a esprimersi stavolta è Yvan Caccia, sindaco di Ardesio e presidente del Parco delle Orobie. Porta il peso qualificante della sua esperienza multidimensionale, che l’ha visto anche consigliere della Provincia di Bergamo. Nel suo intervento entra nel vivo con la concretezza e il linguaggio diretto e chiaro che gli sono riconosciuti. Ipotizza un Piano Marshall necessario per la montagna bergamasca, prendendo a prestito un’immagine dell’alpinista Simone Moro. Pane al pane, come si dice: Caccia elenca una serie di passi possibili e fattibili se si vuole davvero che la montagna possa trarre qualche beneficio nel suo futuro, soprattutto perché possa vivere. Yvan Caccia indica le strade da percorrere e che vanno ben oltre i traguardi ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 agosto 2022) Un’altra voce dalla Commissione Turismo e Cultura dell’ACI di Bergamo: a esprimersi stavolta è Yvan Caccia, sindaco di Ardesio e presidente del Parco delle Orobie. Porta il peso qualificante della sua esperienza multidimensionale, che l’ha visto anche consigliere della Provincia di Bergamo. Nel suo intervento entra nel vivo con la concretezza e il linguaggio diretto e chiaro che gli sono riconosciuti. Ipotizza unnecessario per labergamasca, prendendo a prestito un’immagine dell’alpinista Simone Moro. Pane al pane, come si dice: Caccia elenca una serie di passi possibili e fattibili se sidavvero che lapossa trarre qualche beneficio nel suo futuro, soprattutto perché possa vivere. Yvan Caccia indica le strade da percorrere e che vanno ben oltre i traguardi ...

