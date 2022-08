Yuka finalmente in Italia, la rivoluzionaria app che ti aiuta a fare la spesa in modo consapevole (Di lunedì 15 agosto 2022) È inutile illuderti, anche se leggi l’etichetta con massima attenzione, non sai cosa compri! Troppe diciture scientifiche, nomenclature illeggibili, calcoli incomprensibili, le confezioni alimentari in vendita al supermercato sono un vero e proprio rebus. E noi, povere mortali, a cercare di risolvere l’enigma per offrire in famiglia solo cibo sano e genuino! Al termine della spesa, il cervello fuma! Da ora in avanti, però, ci sosterrà un app, anzi ci solleverà proprio dal problema, rendendo chiare ed evidenti le notizie che ci servono per valutare un prodotto. Si tratta di Yuka, un’invenzione di tre giovani francesi davvero geniale, una guida durante il processo di acquisto, un faro a cui fanno riferimento i consumatori di tutta Europa, e da ora in poi, anche d’Italia. Già perché fino a poco tempo fa, Agcm (Autorità garante della ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 15 agosto 2022) È inutile illuderti, anche se leggi l’etichetta con massima attenzione, non sai cosa compri! Troppe diciture scientifiche, nomenclature illeggibili, calcoli incomprensibili, le confezioni alimentari in vendita al supermercato sono un vero e proprio rebus. E noi, povere mortali, a cercare di risolvere l’enigma per offrire in famiglia solo cibo sano e genuino! Al termine della, il cervello fuma! Da ora in avanti, però, ci sosterrà un app, anzi ci solleverà proprio dal problema, rendendo chiare ed evidenti le notizie che ci servono per valutare un prodotto. Si tratta di, un’invenzione di tre giovani francesi davvero geniale, una guida durante il processo di acquisto, un faro a cui fanno riferimento i consumatori di tutta Europa, e da ora in poi, anche d’. Già perché fino a poco tempo fa, Agcm (Autorità garante della ...

