Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 agosto 2022)DEL 15 AGOSTOORE 12.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A1 FIRENZE, PER LAVORI ABBIAMO 1 KM DI CODA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO VERSO FIRENZE; CHIUSA LA CORSIA DI SORPASSO. SEMPRE PER LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA IL RACCORDO E VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE VITERBO; ANCHE IN QUESTO CASO ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA A24TERAMO TRA IL NODO A1/A24 E L’USCITA TIVOLI VERSO TERAMO. RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA APPIA. ANCORA MOLTO TRAFFICATA LA LITORANEA, CODE A TRATTI TRA CAPOCOTTA E COLLE ...