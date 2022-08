Traffico Roma del 15-08-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazionerallentato per lavori sulla Cassia bis è tra il raccordo è via della Giustiniana direzione fuoriè sempre in uscita della capitale trafficata anche la A24-teramo tra il bivio per Autosole e Castel Madama verso Teramo in zona Ponte Galeria Muratella riaperta alvia Cristoforo sabbadino tra via Pescina Gagliarda e via della Muratella in precedenza chiusa per un incidente avvenuto questa mattina possibili rallentamenti per incidente in via della Conciliazione all’altezza di via traspontina oggi consueta pedonalizzazione in via dei Fori Imperiali con chiusura delle strade nella Porta Portese deviazioni per 10 linee di bus per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan ...