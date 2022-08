Tombelle di Vigonovo sotto choc | bimba muore travolta dall’auto guidata dal padre

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 15 agosto 2022) Tragico Ferragosto nel Veneziano dove una bambina di appena un anno e 8 mesi è morta dopo essere stata investitadaldi. La tragedia è avvenuta mentre l’uomo faceva manovra in retromarcia nell’area del giardino di casa. L’uomo non si sarebbe accorto della presenza della piccola. I Carabinieri sono giunti sul posto insieme al pm di turno, per stabilire la dinamica verificando anche eventuali testimonianze. Sul luogo dell’incidente è intervenuto il Suem 118 di Mestre, un elicottero dell’ospedale di Padova, un’automedica e un’ambulanza dell’ospedale di Dolo i cui medici hanno tentato invano di rianimare la piccola, ma le lesioni dello schiacciamento sono apparse subito gravi ed irreversibili. La notizia si è rapidamente diffusa adi ...