Spalletti: 'Lobotka sembrava Iniesta, Kvara può far molto meglio. E su Fabian...' (Di lunedì 15 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora Leggi su gazzetta (Di lunedì 15 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora

pisto_gol : Per idea di gioco e qualità il #Napoli è da #scudetto: #Spalletti ha dato agli azzurri una identità riconoscibile,… - DiMarzio : #VeronaNapoli, Spalletti: 'Abbiamo solo bisogno di tempo. #Lobotka oggi sembrava #Iniesta' - GoalItalia : '#Lobotka oggi sembrava #Iniesta' Luciano Spalletti ?? - Gazzetta_it : #VeronaNapoli, Spalletti: 'Lobotka sembrava Iniesta, Kvara può far molto meglio. E su Fabian...' - pino_nostro : RT @pisto_gol: Per idea di gioco e qualità il #Napoli è da #scudetto: #Spalletti ha dato agli azzurri una identità riconoscibile, sia Kim c… -