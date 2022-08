Più stadio, meno Dazn (Di lunedì 15 agosto 2022) Roma, 15 ago – In appena due anni Dazn è riuscita in un’impresa erculea: diventare un classico del campionato di calcio di Serie A. Sì perché il suo avvio è sempre lo stesso, prevedibile come il caldo d’estate e bollabile con un solo aggettivo: imbarazzante. La piattaforma a pagamento di video streaming online, anche stavolta ha garantito disservizi. Dovendosi così scusare con gli utenti inferociti che non sono riusciti ad accedere al proprio account per vedere le partite della prima giornata di Serie A. Scuse ben poco gradite, perché i problemi restano e milioni di italiani hanno pagato per godersi in santa pace il campionato, di cui Dazn detiene i diritti tv. Dazn annuncia “indennizzi”, ma i problemi restano La polemica social (e non solo) imperversa, giustamente se consideriamo che gli abbonati da ieri sono alle prese con un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 15 agosto 2022) Roma, 15 ago – In appena due anniè riuscita in un’impresa erculea: diventare un classico del campionato di calcio di Serie A. Sì perché il suo avvio è sempre lo stesso, prevedibile come il caldo d’estate e bollabile con un solo aggettivo: imbarazzante. La piattaforma a pagamento di video streaming online, anche stavolta ha garantito disservizi. Dovendosi così scusare con gli utenti inferociti che non sono riusciti ad accedere al proprio account per vedere le partite della prima giornata di Serie A. Scuse ben poco gradite, perché i problemi restano e milioni di italiani hanno pagato per godersi in santa pace il campionato, di cuidetiene i diritti tv.annuncia “indennizzi”, ma i problemi restano La polemica social (e non solo) imperversa, giustamente se consideriamo che gli abbonati da ieri sono alle prese con un ...

