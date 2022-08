Parlamentarie M5S, l’assalto dei parenti: dal compagno della Dadone al fratello di Buffagni e Trenta (Di lunedì 15 agosto 2022) Mariti di, mogli di, fratelli di. Le Parlamentarie a 5 Stelle per la scelta dei candidati alle prossime elezioni politiche sono anche un ‘affare’ di famiglia. Scorrendo l’elenco degli aspiranti deputati e senatori grillini, pubblicato sul sito del Movimento 5 Stelle in vista del voto online di domani, non è difficile incappare in una serie di “parenti d’arte” di esponenti politici che hanno ricoperto anche ruoli importanti nel Movimento 5 Stelle e nelle istituzioni, e che in alcuni casi non hanno potuto ripresentarsi a causa della regola del doppio mandato. Candidato alla Camera nel collegio Lombardia 1 troviamo Davide Buffagni, 32 anni, fratello di Stefano, deputato ed ex viceministro allo Sviluppo economico. Si candida anche il compagno dell’ex ministra Dadone Nel ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 agosto 2022) Mariti di, mogli di, fratelli di. Lea 5 Stelle per la scelta dei candidati alle prossime elezioni politiche sono anche un ‘affare’ di famiglia. Scorrendo l’elenco degli aspiranti deputati e senatori grillini, pubblicato sul sito del Movimento 5 Stelle in vista del voto online di domani, non è difficile incappare in una serie di “d’arte” di esponenti politici che hanno ricoperto anche ruoli importanti nel Movimento 5 Stelle e nelle istituzioni, e che in alcuni casi non hanno potuto ripresentarsi a causaregola del doppio mandato. Candidato alla Camera nel collegio Lombardia 1 troviamo Davide, 32 anni,di Stefano, deputato ed ex viceministro allo Sviluppo economico. Si candida anche ildell’ex ministraNel ...

