Manfredonia | rissa notturna sulla scogliera fra minorenni non del luogo Rissa anche ad Ischitella Carabinieri

(Di lunedì 15 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso daiquest’estate 2022, purtroppo, non sono mancati incresciosi episodi di violenza lungo le aree costiere della provincia di Foggia. Diversi infatti gli interventi effettuati dai militari dell’Arma a seguito di aggressioni o intemperanze, quasi sempre scoppiati a seguito di futili motivi, con sempre più protagonisti giovani edgiovanissimi. Su proposta deisono state in particolare notificati, in queste ultime ore, diversi provvedimenti “DASPO” emessi dal Questore della provincia di Foggia, quale Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza. In particolare, tali misure afflittive personali di pubblica sicurezza si sono rese necessarie a seguito di alcuni episodi di “Movida violenta” o comunque di intollerabili aggressioni che hanno messo a serio ...

Nell'ultima decade dello scorso mese di giugno, durante le prime ore dell'alba, nei pressi di un noto bar presente nel centro abitato disi è verificata una violentatra giovani, di cui qualcuno anche minorenne. Dopo la richiesta d'intervento, la pattuglia dei Carabinieri intervenuta presso il bar "teatro" degli ...tra donne 2 Marco De Risi Alessia Marani per 'il Messaggero' Come vere donne di mala. Ieri ... Mentre la gran parte dei residenti di viaancora sonnecchiava loro due, (ex) ... Movida violenta nel Foggiano, volano calci e pugni tra minorenni sul lungomare: daspo per tre giovani Nei confronti di tre minorenni che si picchiavano su una scogliera a Manfredonia, e di un padre e di suo figlio protagonisti di una rissa con un cliente di un locale a Ischitella, i carabinieri di Fog ...Anche quest’estate 2022, purtroppo, non sono mancati incresciosi episodi di violenza lungo le aree costiere della provincia di Foggia. Diversi infatti gli interventi effettuati dai militari dell’Arma ...