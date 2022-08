Lulù Selassié | colpo di scena per l’ex gieffina | nessuno se l’aspettava

(Di lunedì 15 agosto 2022)diper l’amatissima ex: è stata lei stessa a dare la notizia a tutti. Abbiamo avuto modo di conoscereal Grande Fratello Vip. Nella sesta edizione è entrata insieme alle sorelle, Jessica e Clarissa, giocando come concorrente unico. Successivamente il trio è stato sciolto e tutte e tre L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

GargiuloIrma : @AZZURRAROLF58 @lulu_selassie Buongiorno Azzurra buon ferragosto con il cuore ? e un caloroso abbraccio alla panterona Lulu?????????????????????? - FerranteRita1 : @AZZURRAROLF58 @lulu_selassie Buongiorno azzurra ?? - mariacarina102 : @Anna12882290 @lulu_selassie È bellissima la nostra cat woman ?????????? - Sabri_Alfa : RT @Anna12882290: Buongiorno e buon ferragosto a tutti e a te magica e dolce Fairy sempre bellissima e col sorriso sul volto che ti rende… - Sabri_Alfa : RT @dana_serra: #fairylu questa bag mi ricorda tanto te @lulu_selassie -

Roccarainola.net

... ha parlato dei suoi compagni d'avventura nel reality targato Mediaset, rivelando un retroscena su una delle coppie più amate dell'edizione, quella formata da Manuel Bortuzzo e. "...... sono stupendi insieme" , Giucas Casella non ha potuto dire lo stesso per una ormai ex coppia, ovvero quella formata da, una delle 'Princess' e da Manuel Bortuzzo . La loro storia è ... soffiata assurda di Jessica e Lulù Selassiè, svelano un’irregolarità gravissima [VIDEO]