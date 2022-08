Chelsea, interesse per Anthony Gordon (Di lunedì 15 agosto 2022) Come riportato da The Sun, il Chelsea sarebbe disposto a offrire 50 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro, per Anthony Gordon dell'Everton.... Leggi su calciomercato (Di lunedì 15 agosto 2022) Come riportato da The Sun, ilsarebbe disposto a offrire 50 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro, perdell'Everton....

DiMarzio : .@Inter, su #Casadei c'è anche l'interesse del #Nizza. Il club francese pronto a superare l'offerta del #Chelsea - sportli26181512 : Chelsea, interesse per Anthony Gordon: Come riportato da The Sun, il Chelsea sarebbe disposto a offrire 50 milioni… - FraLauricella : RT @FraLauricella: ??#calciomercato #Inter ??#SportMediaset XXL Il #PSG non arriverà mai a 70 milioni per #Skriniar. Potrebbe arrivare a 6… - IreneATMwannabe : RT @GiuliaLoglisci_: ????#Inzaghi quando parla di mercato chiuso fa riferimento anche a #Dumfries. Gli agenti sono a conoscenza dell’interess… - mr_kubra : RT @GiuliaLoglisci_: ????#Inzaghi quando parla di mercato chiuso fa riferimento anche a #Dumfries. Gli agenti sono a conoscenza dell’interess… -